В Череповце задержали двух мужчин с наркотиками

В Череповце полицейские задержали двух местных жителей. Один из них подозревается в незаконном хранении наркотиков.

Около 4 утра сотрудники ГИБДД заметили, как молодые люди выходят из лесополосы на улице командарма Белова.

«Манера поведения горожан указывала, что те находятся в опьянении, но запах алкоголя от них не исходил. На вопросы полицейских неизвестные отвечали уклончиво и противоречиво, ссылаясь на то, что в лесополосе их высадил таксист. При проведении досмотра один из мужчин попытался скрыться от преследования, но вскоре был задержан сотрудниками полиции», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В пачке сигарет, найденной у подозреваемого, оказался пакетик с веществом белого цвета. Экспертиза установила, что найденное вещество — наркотик общей массой 0,24 грамма. Молодой человек сказал, что купил его для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы.