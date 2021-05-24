Доход мэра Череповца в 2020 году выше, чем у мэра Вологды

24.05.2021 [Общество]

Мэры Вологды и Череповца отчитались о своих доходах. NewsVo проанализировал данные об имуществе сити-менеджеров.

Так, мэр областной столицы, звезда TikTok-а Сергей Воропанов заработал в 2020 году 5 438 317 рублей. В феврале у него родился ребенок, однако в официальном браке Воропанов не состоит. Поэтому оценить доход женщины, которая рожает Сергею Александровичу детей, невозможно. Зато можно предположить зарплату самого мэра. Она составляет около 450 тысяч рублей в месяц.

У Сергея Александровича две квартиры (одна площадью 49,9 кв. метра, другая — 180,1 кв. метра), легковой автомобиль Mercedes-Benz GLK 300 4 Matic и мотоцикл Триумф Тигр 800 ХС АВS, который часто мелькает в роликах мэра в TikTok.

@sergeyvoropanov

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Мэр Череповца Вадим Германов заработал больше вологодского "хозяйственника" — 8 471 495 рублей, но из них только 4 897 620 рублей — по основному месту работы. В собственности череповецкого градоначальника числится только квартира — 97 квадратов. А вот у его супруги, которая заработала в прошлом году чуть больше 200 тысяч рублей, — три земельных участка, два жилых дома (242 квадрата и 330 квадратов), а также нежилое здание и квартира.

Кроме этого, Вадим Германов владеет моторным судном VICTORY 500, Снегоход YAMAHAVK 10GVKProfessional II EPS, снегоболотоход колесный малогабаритный — квадроцикл ATVYAMAHAYFM700FWB. У его жены автомобили Toyota Highlander и Lexus LX 570.

Вадим Германов тоже любит социальные сети, но предпочитает рассказывать о своей работе постами во «ВКонтакте». Так, в прошлом году, вся область именно со страницы мэра следила за судьбой дебаркадера, который ушел под воду.

 

Несмотря на явно безбедную жизнь, нынешние мэры Череповца и Вологды не сравнятся со своими предшественниками. Так, например, сейчас работающий в администрации города Кировска, экс-мэр Череповца Юрий Кузин имеет доход за 13 млн рублей, а в собственности у него 16 участков площадью от 7 соток до 21 сотки, а также 14 жилых домов площадью от 134 до 1187 кв.м., две квартиры, два гаража и доля 26% в административно-бытовом комплексе 1324 кв.м. Большая часть этого имущества была при Кузине и когда он трудился на благо Вологодской области. А еще у главы администрации Кировска скромный автомобиль УАЗ Патриот и вездеход Argo Frontier.

У супруги Кузина 10 земельных участков с площадью от 7 до 26 соток, два жилых дома площадью 50 и 222 кв.м. и квартира 53 кв.м. Доход супруги за 2020 год составил 10 млн рублей и уменьшился на 2 млн рублей по сравнению с 2019 годом. Она владеет Toyota Land Cruiser. Трое несовершеннолетних детей Кузина также имеют в собственности земельные участки.

Бывший глава города Вологды Евгений Шулепов, как ранее сообщал NewsVo,  тоже любитель загородной недвижимости. Являясь депутатом госдумы, он отчитался о 8 891 371 рубле доходов. У него есть три земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства — 2349, 2418, и 3000, квадратов. Также в собственности Евгения Борисовича два жилых дома (98 и 72 квадратных метра) и нежилое здание.

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Тэги: доходы, администрация Вологды, мэрия Череповца

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