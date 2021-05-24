Жительница Нюксенского района получила условный срок за кражи денег со счёта матери

В Нюксенском районе суд вынес приговор 33-летней местной жительнице, признанной виновной в кражах денег со счёта матери.

Осенью 2020 года с помощью телефона потерпевшей обвиняемая трижды переводила деньги на свой счёт. Сумма ущерба составила 3150 рублей. Подсудимая признала вину и рассказала, что потратила деньги на личные цели, так как сама нигде не работает и получает только детское пособие.

«Потерпевшая в судебном заседании рассказала, что узнала о пропаже, когда попыталась снять деньги с карты. Накануне ей должна была быть зачислена заработная плата, и сын перечислял деньги на ее счет. Она позвонила оператору и выяснила, что с карты производилось списание. Дочь отрицала, что переводила деньги, но после обращения в полицию призналась», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённой назначено наказание в виде девяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор вступил в законную силу.