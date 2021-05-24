Вологжанин угрожал расправой персоналу больницы на Пошехонском шоссе

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего местного жителя, устроившего скандал в больнице на Пошехонском шоссе.

Выяснилось, что его привезли в медучреждение ночью. Молодой человек был пьян.

«Утром гражданин проснулся и стал высказывать претензии персоналу больницы. Одна из сотрудниц больницы сделала ему замечание, на что пациент стал ругаться нецензурной бранью, мешать работе и высказывать угрозы физической расправы», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.