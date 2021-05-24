Череповчанин нашёл на улице телефон и украл со счёта его владельца 8000 рублей

В Череповце полицейские раскрыли кражу с карты 49-летнего местного жителя.

Потерпевший рассказал, что накануне возвращаясь из гостей, потерял телефон и банковские карты. Обнаружив пропажу, он заблокировал счёт, но, как оказалось, у него уже списали 8000 рублей.

Сыщики установили, что деньги перевели жительнице Череповца, а она рассказала, что их ей отправил её молодой человек. 30-летнего подозреваемого задержали.

«Задержанный пояснил, что нашел сотовый телефон в одном из дворов по улице Юбилейной. Выбросив телефон, сим-карту череповчанин оставил себе и с её помощью вывел деньги с банковского счета пострадавшего на счет своей возлюбленной», — сообщает пресс-служба городского УМВД РФ

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа.