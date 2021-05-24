В Бабушкинском районе двое полицейских сначала организовали незаконную рубку леса, а потом возбудили дело

В Бабушкинском районе двое участковых подозреваются в подстрекательстве к незаконной рубке лесных насаждений. Инцидент произошел весной прошлого года.

По данным регионального управления следственного комитета, 7 апреля 2020 года полицейские, находясь при исполнении обязанностей в деревне Великий Двор, решили улучшить показатели своей работы.

— Угрожая работнику пилорамы задокументировать находящуюся на ней незаконно заготовленную древесину, что привело бы к закрытию предприятия его родственника, подозреваемые предложили найти человека, который совершил бы незаконную рубку лесных насаждений. Они уговорили мужчину, тот взял с собой бензопилу и на служебном автомобиле был доставлен в лесной массив Миньковского участкового лесничества. Там, в присутствии участковых уполномоченных полиции, наблюдавших за его преступными действиями, мужчина совершил незаконную рубку елей, причинив лесному фонду Российской Федерации материальный ущерб на сумму 16 тыс. рублей, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

После этого один из участковых позвонил в дежурную часть и сообщил о якобы выявленном ими преступлении. Полицейские составили протокол осмотра места происшествия, зафиксировали объяснения и явку с повинной мужчины. В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). В суде его прекратили из-за деятельного раскаяния обвиняемого.

Обстоятельства преступления устанавливаются, ведется следствие.