Вологжанки Елизавета Кемешева и Арина Герасимова завоевали бронзу Международных соревнований по голболу

В литовском городе Тракаи с 20 по 23 мая прошёл международный турнир по голболу (спорт слепых). Для российской сборной эти соревнования стали первыми международными стартами с января 2020 года. Всего в женской части турнира было 5 команд, две от России, который условно называли "Россия 1" и "Россия 2", а так же сборные США, Израиля и Испании.

Первая сборная России, за которую выступали вологжанки Елизавета Кемешева и Арина Герасимова, на групповом этапе одержали две победы в четырех матчах, 6:3 над "Россией 2" и 11:1 над сборной Испании. Дважды проиграли - 3:4 американкам, добравшимся в итоге до финала, и 6:8 сборной Израиля.

Стадия плей-офф началась сразу с полуфиналов, в одном из которых сошлись две российские команды. На этот раз "России 2" удалось взять реванш у первой сборной России за поражение на групповом этапе (10:4) и выйти финал. Там они выиграют у американок, став тем самым победителями соревнований. А "Россия 1", за которую напомним выступали Кемешева и Герасимова, стали бронзовыми призерами турнира. В матче за третье место в овертайме они обыграли сборную Израиля - 4:3