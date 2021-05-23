Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Череповце

23 мая в Череповце произошло ДТП с автобусом, следовавшим по маршруту № 27. Он выехал на тротуар и по касательной въехал в дом.

— В аварии с автобусом на улице Сталеваров пострадали четыре человека: один взрослый и три ребенка 2007, 2008 и 2009 годов рождения. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Пострадавшие получили сотрясение мозга и ушибы, — сообщил на своей странице в соцсети мэр Вадим Германов.

В пресс-службе областного УМВД корреспонденту NewsVo рассказали, что 49-летний водитель автобуса не справился с управлением. Возможно (об этом говорят пассажиры), что-то попало под колесо. В аварии пострадали 22-летняя девушка (госпитализирована), а также девочки 2009 и 2007 года рождения (тоже доставлены в больницу). Еще один пострадавший, мальчик 2008 года рождения, осмотрен медиками и оставлен на месте ДТП.

Судя по фото, это один из низкопольных ЛИАЗов, недавно закупленных в город. В нем не было кондуктора, наличную оплату за проезд принимал водитель.