Специалисты узкого профиля спешат покинуть регион из-за низких зарплат. Об этом рассказали местные жители прибывшему с рабочим визитом депутату Госдумы Алексею Журавлеву.

В медицинской отрасли Великого Устюг наблюдается отток специалистов узкого профиля. Врачи уезжают из региона из-за низких зарплат, а в некоторых больницах нет оборудования первой необходимости.

«Есть в России такая проблема. Врачи уезжают из регионов, потому что им денег не платят. Это проблему нужно решать на федеральном уровне – сделать так, чтобы у врачей зарплаты были выше средних по региону. Поднимем этот вопрос!» — заявил депутат Госдумы РФ, лидер политической партии «Родина» Алексей Журавлев.

По этой причине люди с окраин вынуждены ездить за помощью в областной центр даже ради двухминутной консультации. Очередь к оставшимся специалистам выстраивается заранее, а плановой операции приходится ждать целый год.

Жители рассказали депутату, что утечка кадров наблюдается не только в поросах медицины. По их словам, Великий Устюг существует практически только из-за Вотчины Деда Морозов, которая зимой становится туристическим центром. В межсезонье горожане вынуждены уезжать на заработки в другие регионы, либо торговать на рынке.

«Забыли о пролетариях совсем. Безобразие. Здесь же раньше производство было, заводы стояли. Поднимем этот вопрос», – заявил лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв.