В Шексне пенсионерка похитила забытый в корзине для покупок кошелек

В Шексне полицейские раскрыли кражу кошелька из супермаркета. Хозяйка забыла аксессуар в корзине для покупок, а когда опомнилась и вернулась, вещи уже не было. Ущерб потерпевшая оценила в пять тысяч рублей.

Прибывшие на место полицейские опросили очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения. Вскоре удалось установить личность подозреваемой, ею оказалась ранее не судимая 64-летняя местная жительница.

— Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанная пояснила, что увидев кошелек в продуктовой корзине, решила взять его себе. В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ведется следствие.