Мэр Вологды сообщил о завершении ремонтных работ на водоводе в районе улиц Преображенского-Панкратова

23.05.2021 [Общество]

Ремонтные работы на водоводе в районе улиц Преображенского-Панкратова в Вологде, из-за которых десятки домов в Западном и Восточном микрорайонах города остались без воды, завершились вечером 22 мая. Об этом в соцсети сообщил мэр города Сергей Воропанов. 

— Специалисты водоканала запускают насосные станции, которые обеспечивают водой микрорайоны. Ремонт выполнили за сутки, все это время шли работы. В ближайшее время вода должна появиться в квартирах вологжан, — написал Воропанов около 22 часов 22 мая. 

Тем не менее, судя по комментариям под записью мэра, к утру 23 мая не во всех квартирах вода появилась.

— Нет воды до сих пор. Возрождения.

— Окружное 25 полное безводие

— Окружное, 32 — воды нет

— Интересно, а ближайшее время этот сколько? Прошло 8 часов воды нет ((Возрождения, 31а

Как ранее сообщал NewsVo, водоснабжение нескольких десятков домов в областной столице было отключено вечером 21 мая. Завершить все работы планировали до вечером 23 мая.  

Тэги: авария, ремонт, сети, отключение воды

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