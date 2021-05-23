Мэр Вологды сообщил о завершении ремонтных работ на водоводе в районе улиц Преображенского-Панкратова

Ремонтные работы на водоводе в районе улиц Преображенского-Панкратова в Вологде, из-за которых десятки домов в Западном и Восточном микрорайонах города остались без воды, завершились вечером 22 мая. Об этом в соцсети сообщил мэр города Сергей Воропанов.

— Специалисты водоканала запускают насосные станции, которые обеспечивают водой микрорайоны. Ремонт выполнили за сутки, все это время шли работы. В ближайшее время вода должна появиться в квартирах вологжан, — написал Воропанов около 22 часов 22 мая.

Тем не менее, судя по комментариям под записью мэра, к утру 23 мая не во всех квартирах вода появилась.

— Нет воды до сих пор. Возрождения. — Окружное 25 полное безводие — Окружное, 32 — воды нет — Интересно, а ближайшее время этот сколько? Прошло 8 часов воды нет ((Возрождения, 31а

Как ранее сообщал NewsVo, водоснабжение нескольких десятков домов в областной столице было отключено вечером 21 мая. Завершить все работы планировали до вечером 23 мая.