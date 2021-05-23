В Вологде в пруду обнаружено тело мужчины

Мертвого 54-летнего мужчину обнаружили в пруду на улице Никольской в Вологде 22 мая. Тело из водоема, расположенного вблизи дома №20, извлекли сотрудники аварийно-спасательной службы и полиции.
Обстоятельства смерти вологжанина выясняются.
Мертвого 54-летнего мужчину обнаружили в пруду на улице Никольской в Вологде 22 мая. Тело из водоема, расположенного вблизи дома №20, извлекли сотрудники аварийно-спасательной службы и полиции.
Обстоятельства смерти вологжанина выясняются.
33 человека выздоровели, двое умерли
Полицейские вычислили женщину по записям с камер видеонаблюдения
Земля съехала вниз вместе с брусчаткой прямо около кованой скамьи «Посидим поокаем»
Экс-солистка группы "Гости из будущего" дала откровенное интервью ютуб-блогу «Эмпатия Манучи», в котором обсудила в том числе и манифесты Манижи
Вечером 22 мая он заявил, что вода в квартирах вологжан должна появиться «в ближайшее время»
На первом - итальянская рок-группа Måneskin с песней «Zitti e buoni» («Тихие и смирные»)
"Потому что и так знаю, что я хорош!" - написал экс-глава Вологды на своей странице в соцсети
34 человека выздоровели, двое умерли
NewsVo публикует перечень правил безопасности