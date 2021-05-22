12-летнего велосипедиста сбил автомобиль в Вологде

Автомобиль Шкода Октавия, выезжая из двора сбил 12-летнего велосипедиста, который ехал по тротуару в Вологде.

ДТП произошло 21 мая в 13:45 в районе №14 на улице Яшина.

– Водитель автомобиля Шкода Октавия, в технически исправном состоянии, 30-летний мужчина, трезвый, ремнем безопасности пристегнут, при выезде из дворовой территории на улице Козленская, допустил наезд на велосипедиста, – сообщает ОГИБДД УМВД России по городу Вологде.

Мальчик на велосипеде двигался справа налево по ходу движения автомобиля по тротуару, вдоль улицы Яшина со стороны Герцена в сторону Козленской.

Велосипедист получил ушибы. Госпитализация не потребовалась.