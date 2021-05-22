В этом мае от укусов клещей пострадало больше жителей Вологодской области, чем в предыдущем

3 294 человека пострадали от укусов клещей в Вологодской области в этом году по данным Роспотребнадзора на 16 мая.

В прошлом году за аналогичный период количество пострадавших составило 2 768 человек.

– Случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех территориях области. По результатам многолетних наблюдений наибольшая активность клещей регистрируется в мае-июне, – сообщает Роспотребнадзор по Вологодской области.

На данный момент от клещей обработаны территории площадью 915,2 га. Это парки, скверы, детские сады, дачные кооперативы, кладбища и прочие общественные места.

Прививки от клещевого вирусного энцефалита в этом году сделали 71,7 тысяч жителей области, включая 32,8 тысяч детей в возрасте до 17 лет.

Роспотребнадзор публикует подробные рекомендации, как защитить себя от присасывания клещей:

Соблюдать правила поведения на опасной в отношении клещей территории: проводить само- и взаимоосмотры каждые 10-15 минут для обнаружения клещей; не садиться и не ложиться на траву; стоянки и ночевки в лесу устраивать на участках, лишенных травяной растительности, или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах; после возвращения из леса или перед ночевкой снять одежду, тщательно осмотреть тело и одежду; не заносить в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи; осматривать собак и других животных для обнаружения и удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей.

Носить специальную одежду, при отсутствии специальной одежды одеваться таким образом, чтобы облегчить быстрый осмотр: носить однотонную и светлую одежду; брюки заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, верхнюю часть одежды - в брюки; манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке; ворот рубашки и брюки должны не иметь застежки или иметь плотную застежку, под которую не может проползти клещ; на голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке, или заправлять волосы под косынку, шапку.

Применять специальные химические средства индивидуальной защиты от клещей: репеллентные средства (предназначены для обработки верхней одежды, применение на кожу возможно для защиты от присасывания), акарицидные средства (предназначены для обработки верхней одежды, применение на кожу недопустимо). Применять средства необходимо в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Уничтожать клещей с помощью акарицидных средств на участках высокого риска заражения людей клещевыми инфекциями. Акарицидом обрабатывают наиболее часто посещаемые населением участки территории, в т.ч. садовых участках. При использовании современных быстроразрушающихся в окружающей среде акарицидов рекомендуется проведение двух и более обработок за один сезон.

Для снижения численности мелких и средних млекопитающих необходимо проводить благоустройство территорий дачных и огородных участков: удаление сухостоя, валежника и прошлогодней травы, разреживание кустарника, уничтожение свалок бытового и лесного мусора. Травяная растительность должна быть скошена. Рекомендуется проводить истребление диких грызунов.

Если клещ присосался необходимо в максимально короткие сроки обратиться в медицинское учреждение для удаления и проведения исследования клеща на наличие клещевых инфекций, с целью определения дальнейшей тактики лечения и экстренной профилактики.

