Дачникам разъяснили, в каком случае их могут оштрафовать и даже посадить за семена петрушки

Штрафы от 40 тысяч рублей до трёх лет лишения свободы могут ожидать дачников за семена петрушки кудрявой.
Как рассказал агентству «Прайм» правозащитник, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и Партнеры» Евгений Корчаго, сама петрушка под запрет не попадает, поэтому выращивать и употреблять её абсолютно законно. Речь идёт только о тех семенах, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло.
Однако, если обвинение докажет, что вы выращивали петрушку с целью получения наркотического масла, то за это вас ожидает ответственность в соответствии со ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.
– Может быть назначен штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев. Могут наказать и обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, – сообщил Корчаго.