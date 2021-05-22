Пожар в подвале девятиэтажного дома произошел Вологде 21 мая

Пожар в девятиэтажном доме №42 на улице Судоремонтной в Вологде произошел 21 мая.

Сообщение о возгорании поступило в 14 часов 25 минут.

– Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Огнем поврежден мусор и матрас. Пожарными был выведен из подвала мужчина без определенного места жительства. Он был осмотрен врачами, не госпитализирован, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Причиной стало неосторожное обращение с огнем.

В ликвидации были задействованы 6 единиц техники и 15 человек личного состава.

