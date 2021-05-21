Роспотребнадзор проверит, как антистресс-игрушки влияют на детей

21.05.2021 [Общество]

Роспотребнадзор организует проверку степени влияния антистресс-игрушек на детей. 

— Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в связи с обращениями родительского сообщества будут даны поручения научно-исследовательским институтам оценить влияние так называемых антистресс-игрушек на детей. В последнее время среди детской аудитории пользуются популярностью так называемые антистресс-игрушки — поп-ит, симпл-димпл, сквиш и т. д. — говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Поп-ит и симп-димпл — это пластиковые или резиновые игрушки с полусферами для нажатия пальцем. При нажатии игрушки издают щелкающий звук. Сквиш — это игрушка-антистресс, выполненная из синтетических материалов. После сжатия она принимает прежнюю форму.

— Роспотребнадзор обращает внимание, что данные игрушки имели узконаправленную область применения, использовались для нейтроотличных людей с неврологическими расстройствами. Стереотипное поведение (потребность издавать щелкающие звуки, повторяющиеся движения, сжимания-разжимания) часто возникает в состоянии стресса как неосознанная реакция в ответ на неблагоприятный неконтролируемый раздражитель. Указанные игрушки позволяют снизить напряжение, — сообщает ведомство. 

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