41-летний вологжанин содержал притон и изготавливал наркотики в своей квартире

В Вологде полицейские пресекли деятельность наркопритона в квартире на улице Маяковского.

По оперативной информации, владелец квартиры — 41-летний, ранее привлекаемый за изготовление и употребление наркотиков — систематически предоставлял помещение для изготовления и употребления запрещённых веществ.

«В ходе осмотра квартиры правоохранители обнаружили предметы, необходимые для изготовления наркотика и его употребления. Полицейские установили, что вологжанин систематически готовил наркотическое средство у себя дома и приглашал гостей для совместного употребления наркотиков, тем самым организовав притон в своей квартире», — сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ

Подозреваемого и двух его знакомых задержали. Все они находились в состоянии наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.