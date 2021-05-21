На автовокзале в Череповце SIM-карты продавали без предъявления паспорта

В Череповце суд привлёк владельца и продавца торговой точки на автовокзале к административной ответственности за продажу SIM-карт без предъявления документа, удостоверяющего личность.

Нарушение было выявлено сотрудниками регионального управления Роскомнадзора и полицейскими.

«Включение в договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи недостоверных сведений об абоненте является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 13.30 КоАП РФ „Невыполнение предусмотренных законом требований лицом, действующим от имени оператора связи, или несоблюдение оператором связи установленного порядка идентификации абонентов“», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Владельца торговой точки оштрафовали на 100 тысяч рублей, продавца — на две тысячи рублей.