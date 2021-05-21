В Череповце мужчину будут судить за покушение на убийство с особой жестокостью

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в угрозе убийством, покушении на убийство с особой жестокостью и причинение тяжкого вреда здоровью случайно встреченного мужчины.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл ночью 13 декабря 2020 года. В квартире на улице Мира пьяный обвиняемый напал на 40-летнего соседа и решил сжечь его заживо.

«Сначала, он нанес мужчине удар по голове, повалив на пол, связал руки простыней и привязал ноги к батарее отопления. Продолжил избивать потерпевшего, нанося удары вилкой и ножом, после чего облил пострадавшего спиртосодержащей жидкостью и воспламенил зажигалкой. Одновременно обвиняемый угрожал 35-летнему коллеге, проживавшему с ним, убийством, обещав задушить и демонстрируя нож. Затем обвиняемый скрылся с места происшествия. На помощь избитому мужчине пришел другой, потушив пламя и вызвав скорую медицинскую помощь», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Уходя, обвиняемый в подъезде ударил ножом встреченного 60-летнего мужчину. 14 декабря подозреваемого, которым по уточнённым данным оказался житель Вологды, приехавший в Череповец на заработки, задержали и арестовали. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.