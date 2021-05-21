Суд оштрафовал вологжанку, которая в отделении Пенсионного фонда с расстройства пнула рециркулятор

В Вологде пенсионерку оштрафовали за умышленное повреждение имущества. 62-летняя женщина пришла в городское управление Пенсионного фонда, чтобы разобраться с выплатами.

По всей видимости, проблему решить не удалось, так как пенсионерка поссорилась с сотрудницей учреждения, ударила ее сумкой по плечу, а потом с расстройства повредила ударом ноги рециркулятор воздуха и цветочный горшок.

— Мировой судья, исследовав материалы дела, признал пенсионерку виновной в совершении правонарушения и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 300 рублей, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Постановление может быть обжаловано участниками процесса.