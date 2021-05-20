Замечания по благоустройству бульвара Пирогова в Вологде подрядчик устранит до 1 июня

20.05.2021 [Общество]

«Магистраль» должна до 1 июня устранить все недостатки и замечания, которые появились у комиссии по итогам обследования бульвара на улице Пирогова в Вологде. 

«Проект бульвара на ул. Пирогова вошел в число лучших практик Минстроя. Конечно, после зимы есть некоторые замечания, в списке 38 пунктов. Почти все они очень мелкие. Наиболее значительные касаются высадки тех деревьев, которые зимой погибли, не хватает озеленения, где-то не посажена трава. По всем замечаниям работают эксплуатирующая и строительная организации. Недоработки должны устранить до 1 июня», — говорит мэр города Сергей Воропанов.

Работы по кронированию деревьев уже стартовали. Растения поливают три раза в неделю, с такой же периодичностью моют и сам бульвар.

Городские чиновники также обсудили возможность установки пешеходного перехода с бульвара на ул. Пирогова через Советский проспект. После согласования с ГИБДД его сделают до конца 2021 года.

«Очень важно везде все восстановить согласно проекту. Также необходимо отремонтировать часть скамеек, восстановить покрытие краской на некоторых элементах, в начале бульвара у Советского проспекта установить информационный стенд. Плюс мы говорили о том, что освещение должно гореть регулярно», - говорит советник мэра Вологды по развитию городской среды, куратор Лаборатории городской среды Надежда Снигирева.

Ранее NewsVo сообщал, что в апреле на бульваре Пирогова в Вологде рабочие установили брендированные крышки люков. Они должны были быть смонтированы еще осенью 2020 года, но тогда, по словам представителей «Магистрали», их подвели поставщики. Новые люки выглядят ржавыми. 

 

 

Тэги: бульвар пирогова

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