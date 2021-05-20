В Вожеге пенсионерка через суд взыскала 5000 рублей с шумного соседа

В Вожеге суд рассмотрел иск местной жительницы к шумному соседу.

По материалам дела, мужчина въехал в квартиру в ноябре 2020 года и стал собирать дома пьяные компании.

«На замечания женщины по поводу шума, криков, нецензурной брани сосед и его гости не реагировали, поэтому она была вынуждена часто обращаться в полицию. Неоднократно пенсионерка вызывала сотрудников МЧС, поскольку сосед оставлял без присмотра затопленную в квартире печь», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Пенсионерка просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, так как испытывала постоянные тревоги, волнения и не спала по ночам.

Ответчик не признал иск, однако суд встал на сторону истца и взыскал с него 5000 рублей в пользу женщины. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.