В Череповце задержали водителя без прав

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 26-летнего водителя без прав.

Около 00:35 мужчина за рулём автомобиля «Хёндэ» на большой скорости проехал перекрёсток на проспекте Победы на запрещающий сигнал светофора. Росгвардейцы потребовали его остановиться, и тот сделал это на остановке общественного транспорта.

Задержанным оказался житель Вологды. Водительских прав и документов на автомобиль у него не было. Что-либо пояснить мужчина отказался. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.