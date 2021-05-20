Вытегорским предпринимателям расскажут о льготных займах и мерах поддержки

Предприниматели Вытегорского района смогут узнать о самых актуальных и выгодных финансовых решениях для развития бизнеса. Речь об этом пойдет на бизнес-встрече, которая состоится в районной администрации 26 мая. Начало — в 11.00.

В мероприятии примут участие специалисты Фонда ресурсной поддержки МСП во главе с руководителем организации Ингой Селяевой, глава Вытегорского района Александр Зимин, инвестиционный уполномоченный района, представитель официального дилера «Камаз Центр Вологда», а также директор вытегорской компании «ВА Теплоэнергия» Игорь Климов.

В рамках встречи Инга Селяева расскажет предпринимателям о преимуществах льготного финансирования и новых — ставших ещё более выгодными — условиях получения займов в Фонде.

Ещё одна тема заинтересует предпринимателей, работающих с грузовыми автомобилями. О финансировании Фондом приобретения грузовой техники «Камаз» — самосвалов сортиментовозов, тягачей и т. п. — расскажет представитель «Камаз Центр Вологда».

В свою очередь Игорь Климов поделится с коллегами-бизнесменами успешным опытом сотрудничества с Фондом ресурсной поддержки. Мероприятие в Вытегре станет первым, после длительного перерыва, в серии встреч с бизнесменами Вологодской области, которые проведет Фонд.

«Эти встречи будут интересны всем предпринимателям, желающим привлечь дополнительное финансирование в свое дело, разобраться в наиболее выгодных кредитных возможностях и узнать про новые эффективные программы поддержки, — отмечает Инга Селяева. — Фонд сейчас активно разрабатывает новые, выгодные бизнесу продукты. Также мы ведём непрерывную работу по облегчению условий предоставления уже существующих займов. Обо всём этом мы и будем рассказывать предпринимателям фактически в режиме реального времени».

Специалисты Фонда намерены посетить все муниципалитеты области в течение лета. Следующие на очереди — Белозерский и Кирилловский район. По предварительной информации, встречи с предпринимателями в Белозерске и Кириллове состоятся в начале июня.