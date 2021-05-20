«Динамо-Вологда» обыграло «Череповец - СШОР Витязь» со счетом 1:0

20.05.2021 [Спорт]

«Динамо-Вологда» во втором туре Первенства МФФ «Золотое кольцо» с минимальным счётом 1:0 обыграла ФК «Череповец - СШОР Витязь». Единственный гол в матче был забит перед самым перерывом, его автором стал Владислав Беляев. Футболист забил мяч ударом со штрафного.

Отметим, что гости из Череповца заканчивали матч в девятером. Сначала за вторую желтую карточку был удален Антон Балашов, затем прямую карточку красного цвета получил Никита Карнухин. Кроме того, с поля удалили тренера череповчан Владимира Рожина, который, видимо, излишне возмущался положением дел на поле. Все эти люди не смогут помочь своей команде и в следующем туре, в игре против «Волочанина», из Высшего Волочка, получив дисквалификацию на один матч.

«Динамо-Вологда» с 6 очками возглавила турнирную таблицу Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо». В третьем туре, 26 мая, вологодские футболисты отправятся на свой первый выезд сезона, в Иваново, где сыграет с молодежным составом местного «Текстильщика».

Тэги: ФК «Динамо-Вологда»

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