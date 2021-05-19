Череповчанин купил поддельное удостоверение сварщика и работал на «Северстали»

В Череповце суд вынес приговор 25-летнему местному жителю, признанному виновным в подделке официального документа.

По материалам дела, летом 2017 года, подсудимый заказал через интернет удостоверение электросварщика и после оплаты забрал его у неустановленного лица.

«С целью трудоустройства в конце апреля 2019 года молодой человек предоставил поддельный документ сотруднику ООО „М — групп“, в сентябре 2020 года — сотруднику ПАО „Северсталь“», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Подсудимый признал вину. В качестве смягчающего обстоятельства суд учёл, что обвиняемый прошёл обучение по специальности «сварщик-газорезчик» и назначил ему наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.