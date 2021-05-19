В Вологде задержали мужчину с наркотиками

В Вологде полицейские задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

«В ходе патрулирования г. Вологды в одном из дворов на Производственном переулке сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, который рылся в земле. Заметив патрульных, неизвестный начал заметно нервничать, при этом отказался объяснить причины своего поведения. У мужчины имелись признаки наркотического опьянения, но он отказался от прохождения медицинского освидетельствования», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

У него изъяли свёрток с запрещённым веществом общим весом 2,91 грамма. Задержанный сказал, что купил наркотик в интернете для личного употребления.

За употребление наркотиков без рецепта врача на молодого человека составили протокол, а за приобретение и хранение вещества — уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.