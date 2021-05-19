Курсанты из Вологды завоевали медали Всероссийских соревнований по рукопашному бою

19.05.2021 [Спорт]

Курсанты Вологодского института права и экономики (ВИПЭ) стали победителями и призерами X Всероссийских соревнований по рукопашному бою на призы актера театра и кино Александра Дедюшко, который прошел во Владимире 15-16 мая.

Всего в турнире приняли участие более 100 спортсменов, из 22-х регионов России. По итогам соревнований трем курсантам ВИПЭ удалось войти в число победителей и призеров в своих весовых категориях. Золото завоевала Анна Чумовицкая. Серебро у Тембулата Нагоева. Бронзовая медаль у Шамиля Исламова. 

 

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