Курсанты из Вологды завоевали медали Всероссийских соревнований по рукопашному бою

Курсанты Вологодского института права и экономики (ВИПЭ) стали победителями и призерами X Всероссийских соревнований по рукопашному бою на призы актера театра и кино Александра Дедюшко, который прошел во Владимире 15-16 мая.

Всего в турнире приняли участие более 100 спортсменов, из 22-х регионов России. По итогам соревнований трем курсантам ВИПЭ удалось войти в число победителей и призеров в своих весовых категориях. Золото завоевала Анна Чумовицкая. Серебро у Тембулата Нагоева. Бронзовая медаль у Шамиля Исламова.