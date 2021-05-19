В Вологодской области пропала беременная 16-летняя девушка

В Череповце разыскивают 16-летнюю Елизавету Попову. 11 мая девушка, которая сейчас находится на восьмом месяце беременности, перестала выходить на связь, сообщается в группе поиска людей "Ты не один".

Рост Елизаветы 168 сантиметров, у нее темные волосы до плеч и голубые глаза. Была одета в красную майку, легкую спортивную куртку, джинсы, кроссовки. Есть информация, что может находиться в Заречном районе Череповца.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просят сообщить об этом в полицию или волонтерам по телефону 8 911 505 68 98.