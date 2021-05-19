Житель Бабаево украл велосипед, чтобы возить на нём металлолом

В Бабаево полицейские раскрыли кражу велосипеда.

33-летний пострадавший рассказал, что транспорт стоял в подъезде. Он оценил ущерб в 20 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 39-летний ранее судимый местный житель. Его задержали.

«В беседе с оперативниками задержанный признался, что взял велосипед, чтобы использовать его для перевозки металлолома. Двухколесный транспорт изъяли и вернули законному владельцу», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.