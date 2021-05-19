Вологжанин с сообщником сжёг «Лэнд Крузер», который обрызгал его на дороге

В Вологде задержали 42-летнего и 40-летнего местных жителей подозреваемых в поджоге Toyota Land Cruiser Prado.

Как newsVO сообщал ранее, авто горело во дворе дома № 4Б на улице Псковской в ночь на 5 апреля. Сообщение об инциденте поступило в 2:22.

«Один из подозреваемых пояснил, что накануне данный автомобиль обрызгал его на дороге, затаив обиду, он вместе с другом решил отомстить автоледи. Выяснив, где живет обидчица, ночью злоумышленники облили капот автомобиля бензином после чего подожгли», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.