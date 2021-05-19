В магазине оружия в Череповце у покупателя в руках взорвалась страйкбольная граната

В Череповце у 18-летнего покупателя магазина оружия на Ленина, 48 в руках взорвалась страйкбольная граната. Его госпитализировали с повреждением правой кисти, сообщает официальный сайт города.

«Он купил шумовую игровую гранату, в ней нет поражающих элементов, это просто петарда в форме гранаты. Молодой человек был трезвый, вполне адекватный на вид. После покупки он вышел на лестницу, крутил гранату, вынул чеку и граната взорвалась у него в руках. В коридоре больше никого не было», — рассказал гендиректор магазина

Он также добавил, что по его данным, потерпевшего отвезли в травматологию, перебинтовали руку и отпустили домой. Полиция проводит проверку.