Прокуратура объявила предостережение застройщику ЖК «Современник» в Вологде

Прокуратура вынесла директору ООО «Альтенза», занимающегося возведением жилого дома на улице Фрязиновской, 10 в Вологде, предостережение о недопустимости нарушения прав дольщиков. Изначально планировалось, что ЖК «Современник» будет сдан в 2019 году, однако люди до сих пор не могут дождаться своих квартир.

— Установлено, что первоначальный срок строительства — 4 квартал 2019 года, впоследствии продлен до 2 квартала текущего года. Вместе с тем выезд на объект показал, что фактическое выполнение работ не соответствует план-графику строительства. В частности, до настоящего времени не осуществлена прокладка водопровода, не выполнены фасадные работы, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Руководителю фирмы-застройщика также объяснили, что если дом не будет сдан, мужчину привлекут к установленной законодательством ответственности. В прокуратуре отмечают, что взяли строительство ЖК «на контроль».

В марте этого года вологжане, купившие квартиры в этом доме, рассказали газете "Премьер", что вынуждены вносить платежи по ипотеке, но так и не видят своей собственности.