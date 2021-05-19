Прокуратура объявила предостережение застройщику ЖК «Современник» в Вологде

19.05.2021 [Общество]

Прокуратура вынесла директору ООО «Альтенза», занимающегося возведением жилого дома на улице Фрязиновской, 10 в Вологде, предостережение о недопустимости нарушения прав дольщиков. Изначально планировалось, что ЖК «Современник» будет сдан в 2019 году, однако люди до сих пор не могут дождаться своих квартир. 

— Установлено, что первоначальный срок строительства — 4 квартал 2019 года, впоследствии продлен до 2 квартала текущего года. Вместе с тем выезд на объект показал, что фактическое выполнение работ не соответствует план-графику строительства. В частности, до настоящего времени не осуществлена прокладка водопровода, не выполнены фасадные работы, — сообщает прокуратура Вологодской области. 

Руководителю фирмы-застройщика также объяснили, что если дом не будет сдан, мужчину привлекут к установленной законодательством ответственности. В прокуратуре отмечают, что взяли строительство ЖК «на контроль». 

В марте этого года вологжане, купившие квартиры в этом доме, рассказали газете "Премьер", что вынуждены вносить платежи по ипотеке, но так и не видят своей собственности. 

Тэги: дольщики, застройщик, дома, Строительство

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