Череповчанка воровала сливочное масло из супермаркета для перепродажи

В Череповце росгвардейцы задержали женщину, которую подозревают в серии хищений из супермаркетов. Вызов поступил в магазин на улице Краснодонцев.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что в торговом зале одна из посетительниц положила в тележку семь пачек сливочного масла. Затем, прогуливаясь между стеллажей, она постепенно перекладывала товар в свою сумку, а после вышла за кассовую зону, сделав вид, что купить ничего так и не решила.

— При просмотре записей с камер видеонаблюдения росгвардейцы и сотрудники охраны выяснили, что некоторое время назад данная гражданка аналогичным способом внесла 13 пачек того же продукта. При беседе с сотрудниками Росгвардии череповчанка 1984 г. р. пояснила, что брала сливочное масло на перепродажу, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Нарушительницу передали полицейским.