Представляющая Россию певица Манижа вышла в финал «Евровидения»

Певица Манижа вышла в финал международного музыкального конкурса «Евровидение-2021». Первый полуфинал состоялся 18 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

Песня «Русская женщина», с которой певица выступает на конкурсе, рассказывает о стереотипах, которые преследуют русских женщин: «30 лет, а не рожала», «пора замуж», «в целом симпатичная, но похудей», «одевайся скромнее», «надень юбку покороче, а то на тебя никто не посмотрит».

Результат определился по итогам голосования жюри и телезрителей стран - участниц полуфинала.

В финал конкурса по итогам первого полуфинала также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Второй полуфинал состоится 20 мая, по его итогам в финал, который запланирован на 22 мая, также выйдут 10 участников.