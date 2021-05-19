Представляющая Россию певица Манижа вышла в финал «Евровидения»

19.05.2021 [Общество]

Певица Манижа вышла в финал международного музыкального конкурса «Евровидение-2021». Первый полуфинал состоялся 18 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

Песня «Русская женщина», с которой певица выступает на конкурсе,  рассказывает о стереотипах, которые преследуют русских женщин: «30 лет, а не рожала», «пора замуж», «в целом симпатичная, но похудей», «одевайся скромнее», «надень юбку покороче, а то на тебя никто не посмотрит».

Результат определился по итогам голосования жюри и телезрителей стран - участниц полуфинала.

В финал конкурса по итогам первого полуфинала также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Второй полуфинал состоится 20 мая, по его итогам в финал, который запланирован на 22 мая, также выйдут 10 участников. 

Тэги: Евровидение

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде сильным ветром сорвало крышу со здания на улице Ленинградской
В Тотемском районе пропали две девочки-подростка
Ураганным ветром в Вологде повалило деревья и оборвало провода
Ожидание/реальность: какова реальная статистика смертности от коронавируса в Вологодской области?
Опубликован список домов Вологды, в которых 21-23 мая отключат воду
Администрация школы в Череповце пристыдила родителей, которые не хотят скидываться на охрану учреждения
Голого мужчину в одних носках заметили на улицах Вологды
Стало известно о 86 случаях заболевания кишечной инфекцией среди курсантов ВИПЭ
«Спасибо, парни! Вечер был незабываемый!»: в Вологде волонтеры помогают попавшим в беду водителям
В 2020 году в Вологодской области «пропал» целый город жителей

Последние новости

«Не хотели повторять дистанционку и перевели ребёнка на семейное обучение. Очень довольны!»

Вологжанка рассказала о своём опыте перевода дочери на семейное обучение

102
0

Прокуратура объявила предостережение застройщику ЖК «Современник» в Вологде

Дом на улице Фрязиновской, 10 должны были сдать еще в 2019 года, однако сроки переносятся, а работы до конца так и не выполнены

127
0

При пожаре в деревянном доме в поселке Суда погиб пенсионер

Причина трагедии устанавливается

180
0

Череповчанка воровала сливочное масло из супермаркета для перепродажи

Всего женщине удалось вынести почти 20 пачек

186
0

Медицинскую ассоциацию создали в Вологде

В нее вошли представители бюджетных и частных медицинских учреждений региона

305
0

Пострадавшие на пожаре в Череповце дети находятся в реанимации

Один из них находится в реанимации

528
0

«Вологдагорводоконал» купил электромобиль за 2,9 млн рублей

Это машина 2018 года выпуска

315
0

42 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

34 человека выздоровели, двое умерли

728
0

В Череповце двое детей пострадали при пожаре в доме на улице Горького

Оба живы. На месте работают спецслужбы.

884
0

Житель Нюксенского района взял в кредит 295 тысяч рублей и отправил их мошенникам

Всего за сутки жители Вологодской области отдали злоумышленникам 639 тысяч рублей

764
0

Три человека пострадали в ДТП в Вожегодском районе

«Дэу Нексия» вылетела в кювет после того, как впереди нее ГАЗ пытался обогнать едущую машину, но резко вернулся обратно

921
0

Житель Вельска присвоил оставленные ему на хранение 340 тысяч рублей

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы

766
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Не хотели повторять дистанционку и перевели ребёнка на семейное обучение. Очень довольны!»
Прокуратура объявила предостережение застройщику ЖК «Современник» в Вологде
При пожаре в деревянном доме в поселке Суда погиб пенсионер
Череповчанка воровала сливочное масло из супермаркета для перепродажи
Представляющая Россию певица Манижа вышла в финал «Евровидения»
Медицинскую ассоциацию создали в Вологде
Пострадавшие на пожаре в Череповце дети находятся в реанимации
 
19.05.2021 [Общество]

«Не хотели повторять дистанционку и перевели ребёнка на семейное обучение. Очень довольны!»

102
0
18.05.2021 [БлогоVO]

Подожгли два раза одни и те же молодые «люди»

350
0
17.05.2021 [Обзор Прессы]

"Мы дорого платим за свободу". Рок-музыканты протестуют против давления властей и силовиков

779
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика