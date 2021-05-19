Медицинскую ассоциацию создали в Вологде

18 мая на площадке Гордумы прошло первое, учредительное собрание медицинской ассоциации Вологды, куда вошли бюджетные и частные медицинские учреждения региона. Были утверждены устав ассоциации, а также избраны правление и руководство.

Как сообщает пресс-служба городского парламента, председателем правления Вологодской медицинской ассоциации был избран глава Вологды Юрий Сапожников, сопредседателями — главный врач Вологодской областной больницы № 2 Андрей Пулин и главный врач Вологодской городской больницы № 1 Павел Шепринский. Исполнительным директором ассоциации была избрана Галина Клепенкова.

«Наши основные задачи — получение жителями области своевременной и качественной медицинской помощи, решение проблемы кадрового дефицита и поддержка молодых специалистов. И, конечно, защита прав медработников, страхование от профессиональных рисков. Пандемия показала, что, действительно, наши коллеги недостаточно защищены, даже начиная с элементарных разъяснений гражданам в соцсетях о роли медицинского сообщества в борьбе с коронавирусом. Еще одно направление — обобщение опыта, который был накоплен за период пандемии», — отметил Юрий Сапожников.

Представители ассоциации заявили, что ее участники сформируют предложения по развитию системы здравоохранения в регионе, которые затем войдут в программу партии "Единая Россия" на предстоящих выборах.

«Сегодня мы создаем медицинскую ассоциацию, которая объединит огромное количество профессионалов — около 100 медицинских учреждений, порядка 15-16 тысяч специалистов системы здравоохранения. Организация позволит обсудить вопросы, которые актуальны для системы здравоохранения и волнуют всех вологжан. Пандемия выявила узкие места. Работа ассоциации позволит выстроить диалог медиков и представителей всех ветвей власти для того, чтобы найти правильные, эффективные решения», — отметил Председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко.

Так, на заседании предложили ввести целевую подготовку фельдшеров скорой помощи. Первый набор можно было бы сделать уже в этом году, 15-20 студентов. Это, по мнению куратора партийного проекта "Здоровое будущее" Сергея Пахарева, позволило бы решить кадровую проблему скорой помощи. Андрей Луценко предложил ввести надбавки за стаж фельдшерам и врачам "скорой".

Озвученные инициативы могут войти в программу партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Государственную Думу и Законодательное собрание.