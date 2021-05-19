Пострадавшие на пожаре в Череповце дети находятся в реанимации

Два мальчика, пострадавшие при пожаре на балконе пятиэтажки на улице Горького, 65 в Череповце, были госпитализированы. УМЧС по Вологодской области сообщает подробности вчерашнего инцидента.

Сигнал о возгорании поступил 18 мая в 16.20. Квартира расположена на пятом этаже, собственник - 34-летний мужчина. Площадь пожара составила три квадратных метра, сгорела внутренняя отделка балкона и находившиеся там вещи. По предварительным данным, причиной инцидента стало самовозгорание газовой зажигалки.

Из квартиры были спасены два ребенка: девятилетний ребенок и его младший брат в возрасте год и восемь месяцев. Оба были госпитализированы в детскую городскую больницу с отравлением продуктами горения, находятся в реанимации.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данным пресс-службы УМЧС, в момент возгорания балкона родителей мальчиков не было дома.