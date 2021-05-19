«Вологдагорводоконал» купил электромобиль за 2,9 млн рублей

Легковой автомобиль NISSAN LEAF приобрело МУП ЖКХ «Вологдагорводоконал» 30 апреля у единственного поставщика. Поставка осуществлялась по адресу заказчика - на Советский проспект, дом 128.

Муниципальное унитарное предприятие купило автомобиль б/у 2018 года выпуска NISSAN LEAF черного цвета с мощностью двигателя 122 лошадиные силы или 90 кВт. Авто произведено Соединенном королевстве. В России было зарегистрировано 17 ноября 2020 года. Всего на покупку ушло 2 916 943 рубля.

NewsVo сделает запрос в пресс-службу городской администрации, чтобы выяснить, для каких целей городскому предприятию понадобился электрокар.