Житель Нюксенского района взял в кредит 295 тысяч рублей и отправил их мошенникам

50-летний житель Нюксенского района стал жертвой мошенников. Он рассказал, что неизвестный, который по телефону представился работником финансовой организации, сообщил ему о возможности оформить кредит на 295 тысяч рублей.

«Для его получения необходимо лишь обратиться в ближайшее отделение банка и оставить заявку, что мужчина и сделал. Далее, по указанию звонившего, заявитель перевел кредитные денежные средства на счет, который ему продиктовал мошенник», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Всего за сутки полицейские зарегистрировали четыре заявления от жителей Вологодской области, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила 639 тысяч рублей.