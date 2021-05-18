Три человека пострадали в ДТП в Вожегодском районе

На дороге под Вожегой утром 18 мая «Дэу Нексия» вылетела в кювет и опрокинулась на крышу. В аварии пострадали водитель и два пассажира легковушки.

По данным пресс-службы областного УМВД, водитель автомобиля ГАЗ начал обгон едущей впереди машины и выехал на встречку, но, не закончив маневр, решил вернуться в свою полосу и резко нажал на тормоз.

— В результате этого маневра водитель 1999 года рождения, который ехал позади «Газа» на Дэу Нексии, стал уходить от столкновения и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, — сообщает пресс-служба.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.