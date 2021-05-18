Житель Вельска присвоил оставленные ему на хранение 340 тысяч рублей

Вологодские полицейские задержали жителя Вельска, подозреваемого в присвоении вверенных ему денег.

21-летняя потерпевшая рассказала, что купила на материнский капитал земельный участок в Вологде. После покупки у неё осталось 340 тысяч рублей, которые она оставила на хранение отчиму своего сожителя — подозреваемому.

«Задержанный 34-летний мужчина подтвердил слова потерпевшей, сообщив, что часть вверенных ему денег он потратил на погашение своих долгов, а остаток на собственные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается.