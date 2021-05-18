Новым прокурором Вологды стал Александр Крафт

18.05.2021 [Общество]

В Вологде назначили нового прокурора. Им стал Александр Викторович Крафт, ранее работавший в Красноярске.

Как заметил портал Город Во, с недавних пор документы из городской прокуратуры, например, пресс-релизы, которые рассылаются в СМИ, приходят с подписью Крафта. Информация обновилась и на официальном сайте администрации Вологды.

Александр Викторович Крафт родился 9 октября 1973 года. В 90-ые работал следователем и старшим следователем в прокуратуре Красноярка, позже - заместителем прокурора и прокурором разных районов Красноярска.

Крафт сменил на посту прокурора Вологды Максима Гришина, который занял эту должность 2018 году. В сентябре 2020 года стало известно, что Гришин стал заместителем прокурора Ульяновской области. С тех пор обязанности прокурора исполнял его нынешний заместитель Илья Мойсов. 

Тэги: прокуратура

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