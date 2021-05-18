14 внедорожников закупят для вологодских лесников

В правительстве Вологодской области сообщили, что для работников лесничеств в регионе закупят 14 внедорожников. Это будут отечественные автомобили повышенной проходимости с полным приводом.

— Средства выделены из федерального бюджета. Обновление автопарка плановое. Автомобили распределят в конкретные лесничества, исходя из износа имеющейся техники и площади района, — говорится в сообщении.

В департаменте лесного комплекса пояснили, что внедорожники лесникам нужны для эффективной борьбы с незаконными рубками, приемки работ по охране, защите и воспроизводству лесов и обнаружения лесных пожаров. На одного лесного инспектора приходится порядка 32 тысяч гектаров поднадзорной территории.

Судя по сайту гозсакупок, заказчиком поставки внедорожников выступает КУ ЛХ ВО «Вологдалесцентр». Начальная (максимальная) цена контракта - 11,7 млн рублей. Заявки принимаются до 25 мая, сам аукцион назначен на 26 мая.

На данный момент у лесных инспекторов 163 автомобиля.

Ранее сообщалось, что для сотрудников Облохотдепартамента было решено купить снегоболотоход.