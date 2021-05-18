В Череповце задержали подозреваемого в попытке угона мотоцикла

В Череповце полицейские задержали 20-летнего местного жителя, пытавшегося угнать мотоцикл «Ямаха» с парковки во дворе на улице Гоголя. Очевидец сообщил, что перед этим подозреваемый ходил возле автомобилей, дёргал двери и пытался попасть внутрь.

«В беседе с полицейскими, ранее судимый за аналогичные преступления череповчанин 2001 г. р. дал признательные показания, пояснив, что хотел угнать транспорт, но из-за блокировки руля, смог протащить его всего лишь несколько метров», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.