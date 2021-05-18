«Магнит» планирует купить сеть продуктовых магазинов «Дикси»

18 мая «Магнит» на своем сайте опубликовал сообщение о том, что приобретает розничную сеть «Дикси», говорится в сообщении компании. Покупателем выступит «операционная дочка» — «АО Тандер».

— ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее «Компания» или «Магнит»; MOEX и LSE: MGNT), объявляет, что Компания достигла соглашения, в соответствии с которым она (через свое основное операционное дочернее общество — АО «Тандер») может приобрести розничную сеть «ДИКСИ», под управлением которой в настоящее время находится 2 651 магазина в России, — говорится в сообщении.

Большинство торговых точек расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Остальные «магазины у дома» находятся в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах.

Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд рублей, но, как отмечают в "Магните", "подлежит определенным корректировкам".

Магазины "Дикси" есть в Череповце, Соколе, Вытегре, селе имени Бабушкина, Никольске и в некоторых других райцентрах Вологодской области.