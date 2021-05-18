Жителя Великоустюгского района осудили за кражу денег с карты, которую потерпевшая хранила в лифчике

В Великоустюгском районе суд огласил приговор 23-летнему местному жителю, признанному виновным в краже денег с чужой банковской карты.

Инцидент произошёл в квартире знакомой фигурантов дела в посёлке Стрига 22 ноября 2020 года. Все трое выпивали, а после женщины уснули. Тогда подсудимый взял карту из лифчика спящей потерпевшей, снял с «пластика» 10 тысяч рублей и вернул карту обратно. В суде он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

«В своих показаниях потерпевшая подтвердила, что в тот день она вместе с подругой и подсудимым выпивала. При нем она оплачивала покупки и снимала деньги в банкомате. На карте было более 10 000 рублей, поступили детские пособия. Ее банковская карта была в бюстгальтере, когда она и подруга уснули. Когда проснулась, карта находилась там же. Потом обнаружила, что с карты пропали деньги», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

С учётом рецидива преступлений и неотбытого наказания по предыдущему приговору, осуждённый получил год и три месяца колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.