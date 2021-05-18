Завхоза центра соцобслуживания населения в Вологодской области подозревают в злоупотреблении полномочиями

Завхоза одного из центров социального обслуживания населения в Вологодской области подозревают в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Она подделала документы, чтобы выгородить мужчину, который должен был отбывать в учреждении обязательные работы.

Так, по данным следствия, 33-летний мужчина был приговорен к обязательным работам за пьяное вождение. В центре соцобслужиания он должен был работать с понедельника по пятницу включительно, когда он не занят на основной работе, не более 4 часов в день и не менее 12 часов в неделю. Всего нужно было отбыть 350 часов.

— Подозреваемая была назначена ответственной за учет исполнения мужчиной наказания, ведение ежедневного индивидуального табеля. Достоверно зная о том, что осужденный для отбытия обязательных работ в учреждение не является, в феврале–апреле 2021 года изготовила и подписала табели учета использования рабочего времени на осужденного, а затем представила их в уголовно-исполнительную инспекцию, скрыв, что мужчина уклоняется от отбывания назначенного судом наказания в виде обязательных работ. В документах она указала заведомо не соответствующие действительности сведения о том, что тот фактически выполнил определенные для него работы и якобы отбыл более 210 часов из назначенных судом, которые в итоге были учтены специализированным органом, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Когда обман вскрылся, данные подложных документов были аннулированы, осужденный приступил к реальному отбытию наказания. Ведется следствие.