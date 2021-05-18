Пьяный череповчанин устроил скандал в кафе

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего местного жителя, устроившего скандал в кафе на улице Краснодонцев. Сообщение об инциденте поступило около 8 утра.

Выяснилось, что он долго сидел в заведении, выпивал, а после стал вести себя неадекватно.

«Гражданин начал предъявлять претензии к работникам кафе, ругаться грубой нецензурной бранью. Увидев стражей правопорядка, мужчина стал размахивать руками, а затем попытался убежать», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.