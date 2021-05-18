В Вологде изъяли крупную партию контрафактных сигарет на 3,6 млн рублей

44 тысячи пачек контрафактных сигарет изъяли полицейские в Вологде. На них нанесены акцизные марки с признаками подделки.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 40-летний и 37-летний мужчины наряду с легальными сигаретами закупили продукцию с поддельными марками. Товар они хранили в арендованном складе в заречной части города, контрафактом торговали в Вологодской и Архангельской областях.

— Полицейскими при поддержке бойцов СОБР регионального Управления Росгвардии задержаны оба подозреваемых. На складе оперативники обнаружили и изъяли 44 тысячи пачек сигарет с акцизными марками, имеющими признаки подделки, на сумму порядка 3,6 миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Возбуждено дело по ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Ведется следствие.